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Переломы

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Дефицит витамина D в солнечном Омске: почему мы страдаем от него
12 октября, 16:57
Не сосчитать переломов. Рецидивист из Омской области жестоко избил свою сожительницу
26 июня, 06:37
Пьяный омский подросток без прав перевернулся на мопеде и сломал ребра и руку
Инцидент произошел в понедельник вечером в Крутинском районе.
25 июня, 10:41
2023
В Омске команды спасателей на скорость вытаскивали переломанных людей из ДТП
6 команд раз за разом вытаскивали «тяжелых» пострадавших из горящих автомобилей. И снимали происходящее на видео.
30 марта 2023, 11:41
Омичам рассказали, как безопасно передвигаться по обледенелым улицам
Пожилых людей попросили без необходимости не выходить из дома.
4 марта 2023, 03:42

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