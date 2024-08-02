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Перелеты

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2024
РЭК Омской области установила предельный тариф на перелеты в Усть-Ишим из Омска
2 августа, 12:10
В «Омскоблавтотрансе» сообщили о запуске нового автобуса между Астаной и Омском
Как рассказали представители акционерного общества, первый рейс нового маршрута состоится уже завтра.
26 июля, 07:20
Полет на «кукурузнике». Омичам рассказали, сколько будет стоить билет до Усть-Ишима
26 июня, 03:52
Рекордное увеличение. Омичей предупредили о резком скачке цен на авиабилеты
25 марта, 07:33
Омский «Авангард» направит деньги от продажи билетов на помощь пострадавшим в теракте
Игра состоится завтра, 26 марта. Матч перенесли на два дня, так как в стране был объявлен траур.
25 марта, 05:44
2023
«На месте пасутся коровы». Для летного поля на севере Омской области ищут арендатора
16 сентября 2023, 09:45
Полетим, куда хотим! В аэропорту спросили, куда омичам нужны прямые рейсы
Калининград и Мурманск стали самыми популярными направлениями
17 февраля 2023, 12:16
2022
География полетов растет. В августе появится авиарейс из Омска в Пермь
Перелет в одну сторону будет стоить 2 315 рублей.
6 июля 2022, 13:04

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