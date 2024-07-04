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Педофилия

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2024
«Дядь, а ребенок твой?» Омич отбил мальчика у подозрительного мужчины в Москве
4 июля, 03:30
Жители Омской области убили односельчанина, виновного в убийстве 6-летней девочки
14 мая, 11:54
2023
Показывал свое «достоинство». Стало известно, как омский таксист развращал школьниц
29 сентября 2023, 08:41
В Омске за нападение на ребенка педофилу грозит до 20 лет колонии
В скором времени уголовное дело рассмотрят в суде.
4 мая 2023, 03:48

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