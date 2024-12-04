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В Южной Корее вводили военное положение: рассказываем, что произошло
4 декабря, 02:46
В Заксобрании рассмотрели закон о штрафах за перегороженные проезды к мусорным бакам
26 сентября, 08:25
2023
Министров собираются исключить из состава правительства Омской области
12 октября 2023, 13:18
Телеоператор, студент и стоматолог. Кто будет бороться за кресло в омском Заксобрании
31 июля 2023, 10:55
Ставки высоки. За пост депутата Заксобрания Омской области поборются уже пять человек
Документы на выдвижение принимают еще до 16 июля.
11 июля 2023, 08:40
В Заксобрании Омской области официально прекратили полномочия Владимира Варнавского
8 июня 2023, 05:19

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