Парк На Королева

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Март
Сломали букву. Вандалы испортили стелу «Привет, Омск» в Советском парке
Неизвестные сломали букву на стле в Советском парке, после инцидента омичей попросили бережнее относиться к имуществу.
29 марта, 11:21
Май 2023
Баттл оркестров, море джаза и июльское солнце. Как пройдет «Симфопарк-2023» в Омске
17 мая 2023, 03:23

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