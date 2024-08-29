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Парк 300-летия Омска

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2024
«Он сушится». Омич рассказал о судьбе гриба-гиганта, которого нашел в парке
29 августа, 09:59
Сломали букву. Вандалы испортили стелу «Привет, Омск» в Советском парке
Неизвестные сломали букву на стле в Советском парке, после инцидента омичей попросили бережнее относиться к имуществу.
29 марта, 11:21
«Оставьте в покое кусочек земли». В парке 300-летия Омска пометили краской деревья
23 января, 06:26
Корпус ОмГУ, транспорт, метро и новый парк. Каких перемен ждут омичи в 2024 году
5 января, 04:07
2023
Омичам объяснили, почему над парком летает беспилотник
Это необходимо для реконструкции парка 300-летия Омска.
15 июня 2023, 13:33
В июне в Омске появится самый большой батут в России
Его планируют поставить на территории «Зеленого острова».
12 апреля 2023, 10:28
2022
Дождливая погода помешала омским паркам включить аттракционы
Советский парк и парк 30-летия ВЛКСМ сообщили, что из-за плохой погоды не планируют включать аттракционы.
20 октября 2022, 06:53
Омская прокуратура выяснит, почему девочке размозжило пальцы квадроциклом
Прокуратура даст оценку действиям ответственных лиц, которые следили за безопасностью ребенка.
28 июля 2022, 08:54
В парке 300-летия Омска ребенку размозжило пальцы квадроциклом
Ногу девочки затянуло в механизм во время катания с инструктором.
28 июля 2022, 05:54

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