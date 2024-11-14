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Ожог

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2024
Шок. В Омске ребенок провалился в яму с кипятком и получил ожоги
Прокуратура уже начала проверку соблюдения закона в сфере ЖКХ.
14 ноября, 13:05
Обдало кипятком. В Омске слесарь получил страшный ожог при работе на теплосетях
8 марта, 08:04
Упал в яму с кипятком. Омские следователи расследуют факт получения ребенком ожогов
9-летний мальчик находится в больнице.
16 февраля, 03:53
Срочно. Получил ожог ступни. В Омске ребенок упал в яму с кипятком и оказался в больнице
Ребенка с ожогом госпитализировали, за ним следят врачи.
15 февраля, 15:21
2023
С ожогами в больнице. Полуторагодовалый омич обварил руки в тазе с кипятком
Инцидент произошел в одной из деревень.
28 июля 2023, 04:48
В Омске ребенок поджег бутылку с бензином и получил тяжелые ожоги лица и тела
10-летний мальчик находится в реанимации.
20 мая 2023, 05:05
Шок. В Омской области ребенок опрокинул на себя кипящее масло
Малыша срочно госпитализировали.
12 марта 2023, 04:59
Бензин не помог жителю Омской области разжечь печь, но надолго отправил в больницу
У мужчины диагностирован обширный ожог туловища.
8 февраля 2023, 08:52
2022
Ревность довела до больницы. Омич вылил кипяток на голову своего друга
34-летнего мужчину доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести.
8 декабря 2022, 08:44
Появились подробности о состоянии омича, пострадавшего при взрыве школьной котельной
3 декабря 2022, 12:30
Неудачная газификация. Омский сварщик едва не поджег дом сельского жителя
Пострадали два человека, в том числе и сам сварщик.
22 сентября 2022, 08:20
В Омской области первоклассник выпил уксус и попал в больницу
Ребенок сделал пару глотков уксусной кислоты, когда увидел бутылочку с жидкостью на кухне.
13 сентября 2022, 05:35
Едва не сварилась. В Омской области годовалая девочка угодила в таз с кипятком
Ребенок вместе с мамой оказался в больнице под наблюдением врачей.
13 августа 2022, 05:10
Ожоги 15% тела. Омич поссорился с возлюбленной и облил ее кипятком
7 июля 2022, 03:48
Уксус и бытовая химия. В Омской области дети получили химические ожоги рта
Сразу два происшествия зарегистрировали сегодня ночью в Москаленском районе. Малыши получили химические ожоги полости рта. О деталях инцидента сообщили в полиции.
6 марта 2022, 05:14

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