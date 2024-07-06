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Опухоль

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2024
Опухоль занимала весь глаз. Врачи спасли 80-летнего омича с редкой формой онкологии
6 июля, 02:27
2023
Омские врачи удалили 59-летней пациентке опухоль весом в два килограмма
У женщины диагностировали рак еще 20 лет назад.
2 сентября 2023, 04:29
2022
Страшный сон пациентов. Омские врачи вырезали мужчине опухоль мозга без наркоза
Из-за того, что пациент оставался в сознании, нейрофизиолог и логопед могли следить за работой его мозга.
6 декабря 2022, 09:07
С поезда пересела на вертолет. Омичку экстренно спасали врачи на чужбине
На Урале спасли омичку. Женщину ссадили с поезда, пришлось экстренно переливать кровь, чтобы транспортировать на вертолете в Екатеринбург.
1 декабря 2022, 05:48
«Такая легкость, прям хочется бежать!» Омские врачи удалили пациентке большую опухоль
Женщина обратилась в больницу с жалобой на пупочную грыжу, а у нее обнаружили опухоль яичника.
23 ноября 2022, 10:49

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