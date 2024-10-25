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Омскгазсеть

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Октябрь
АО «Омскгоргаз» и «Омскгазсеть» стали окончательно принадлежать Омской области
О завершении всех необходимых процессов рассказали в региональном министерстве имущества.
25 октября, 13:40
Август
Обанкротившаяся «Омскгазсеть» выставила на торги долги «Тепловой» и «Омскгоргаза»
19 августа, 08:15

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