gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

ОМКБ

Выбрать дату
2024
Виталий Хоценко обсудил с гендиректором ОДК выпуск новых авиадвигателей в Омске
15 сентября, 05:22
На оборонных заводах Омска открыты 1400 вакансий. Сколько платят рабочим и инженерам
18 апреля, 05:50
На оборонных заводах Омска открыли 1,5 тысячи вакансий. Рассказываем о зарплатах
20 марта, 05:33
2023
Зарплаты до 200 тысяч. На оборонный завод Омска набирают рабочих и инженеров
10 апреля 2023, 13:37

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика