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Октябрьский округ

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2024
Бьет струей. В Чкаловске отключили воду из-за серьезного порыва на сетях
9 октября, 06:18
Перешагнули ПДК в разы. В Омске обнаружили превышение концентраций опасных веществ
30 августа, 11:15
Опять запах тухлых яиц. Жители Ленинского округа Омска дышали опасным газом
7 августа, 08:02
300 метров за 4 млн. В Октябрьском округе Омска обустроят новые ливневки
25 июня, 04:22
Захватите документы. В Омске пройдут двухдневные антитеррористические учения
21 мая, 03:30
Каскад отключений. «Росводоканал-Омск» анонсировал ремонтные работы
17 марта, 11:36
Живы и здоровы. Омские полицейские нашли всех трех пропавших девушек
6 марта, 04:48
2023
На аэродроме «Омск-Северный» вырубят 270 мешающих полетам берез
6 октября 2023, 05:28
Шок. В разгар бабьего лета в Омске прошел сильный град
19 сентября 2023, 11:41
«Заработали фонтаны». В Омске из-под земли вышел столп кипятка
Омичи заметили его в Октябрьском округе.
26 апреля 2023, 04:34

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