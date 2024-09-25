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Сбор урожая на даче и огороде: общие правила, советы и сроки
25 сентября, 04:56
Смертельно опасно. В Омске обнаружили ядовитое растение, пожирающее все вокруг
15 августа, 13:06
Омским дачникам рассказали об эффективных способах борьбы с сорняками
Защитить участок от сорняков можно как традиционными, так и не самыми очевидными способами. Подробнее о них — в материале Города55.
22 июля, 09:48
Достаем резиновые сапоги. Первый летний ливень чуть не смыл огороды в Омской области
7 июня, 09:37
Без вечеринок. Омичам собираются запретить шуметь на дачах
23 января, 06:55
2023
Укрываем грядки. В Омскую область придут заморозки до -5°
16 июня 2023, 10:26
Жители омской многоэтажки складировали навоз перед домом и построили кабак под окнами
30 мая 2023, 07:46

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