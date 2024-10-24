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Новый дом

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В омском микрорайоне Биофабрика сдали 11-этажную новостройку
Застройщиком дома выступило ООО Строительно-монтажное управление-10 Стройбетон «Северное».
24 октября, 12:00
Версия исчезновения школьницы, изношенные сети и «однушка» за 6 млн. Омск сегодня
24 июля, 13:42
«Полюбуйтесь на парочку». Кенгуру из Большереченского зоопарка переедут в новый дом
2 апреля, 04:48
2023
В омском поселке Армейский построят новый жилой микрорайон для многодетных семей
В новом микрорайоне появится детсад на 120 мест, спортивная площадка и сквер.
26 июня 2023, 09:05
На Левобережье Омска завершили строительство 23-этажного дома
Объект рассчитан на 187 квартир.
13 февраля 2023, 15:24
2022
От трех миллионов за квартиру. В центре Левобережья Омска появился новый микрорайон
В доме 135 квартир.
10 июня 2022, 09:20

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