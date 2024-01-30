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Новые выплаты

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2024
Соразмерно инфляции. С 1 февраля омичам повысят социальные и страховые выплаты
30 января, 10:09
2023
В Омской области вышел указ о новых льготных категориях
Ранее денежная компенсация была доступна для 15 льготных категорий.
24 января 2023, 11:20
Омским малоимущим семьям и беременным выплатили 25.6 млн рублей
Новое единовременное пособие зачислили родителям 2 173 детей и 79 беременным женщинам.
13 января 2023, 12:06
В Омской области в 2023 году назначили единое пособие для детей до 17 лет
Одобренные пособия на 1700 детей начнут выплачивать уже на этой неделе.
9 января 2023, 11:56

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