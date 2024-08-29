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Новокузнецк

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2024
В начале сентября Омскую область накроет циклон с первым снегом
29 августа, 05:17
Подвела погода. Утром в Омске задержали рейсы в Новосибирск, Москву и Норильск
7 июня, 05:20
В Сибири наказали предпринимателя, который продал ребенку «запрещенку»
Подросток купил энергетик в торговом автомате, но это не освободило предпринимателя от ответственности.
14 марта, 07:14
2023
Сибиряков предупредили о включении громкоговорителей
Жители Новокузнецка три дня подряд будут слушать звуки сирен.
28 ноября 2023, 05:09
Омский бизнесмен Шкуренко выкупил новокузнецкую алкогольную компанию
С этим бизнесом планирует преодолеть планку в 5 млрд рублей годового оборота в 2024 году.
3 сентября 2023, 12:15
Холодно и красиво. Сибирячка рассказала о жизни в Лондоне
Уроженка Новокузнецка уехала в Великобританию в 2021 году.
18 апреля 2023, 09:04
2022
Мэр сибирского города предложил создать «заячий катафалк» для безбилетников
Спорное предложение сделал мэр Новокузнецка в прямом эфире.
15 сентября 2022, 16:50

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