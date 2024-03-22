Новоалександровка

Обвиняют в халатности. В Омске рассмотрят дело о крупном пожаре в Новоалександровке

В прошлом году огонь уничтожил в поселке 25 домов. Сумма ущерба превысила 100 млн рублей. В пожаре погиб 65-летний мужчина.