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Новоалександровка

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Март
Не виновен. В Омске оправдали начальника цеха ТГК-11 за пожар в Новоалександровке
Государственный обвинитель не согласен с соответствующим решением суда, так собирается оспаривать приговор.
22 марта, 05:47
Май 2023
В Новоалександровке под Омском предлагают построить магазин рядом с кладбищем
25 мая 2023, 07:53
Нападения педофилов, все больше пожаров, День Победы в Омской области
7 мая 2023, 08:00
Обвиняют в халатности. В Омске рассмотрят дело о крупном пожаре в Новоалександровке
В прошлом году огонь уничтожил в поселке 25 домов. Сумма ущерба превысила 100 млн рублей. В пожаре погиб 65-летний мужчина.
2 мая 2023, 07:04
Апрель 2023
Новый глава Омской области Хоценко, потоп в Новоалександровке, первый укус клеща
2 апреля 2023, 12:07
Март 2023
В Новоалександровке под Омском собираются восстановить подъездную дорогу
Помимо дороги, в поселке из-за паводка пострадали дома и приусадебные участки.
31 марта 2023, 06:08
Вода уходит. Поселок Новоалександровка под Омском начали спасать от потопа
Вчера местные жители пожаловались на катастрофу на дорогах и в подполах.
30 марта 2023, 05:27

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