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Ночной клуб

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Концерт омской группы «5УТРА» перенесли на следующий год
Время останется прежним, а приобретенные ранее билеты будут действительными.
17 октября, 05:55
2023
Соседи депутатам. Рядом с Омским горсоветом на Думской открылся новый ночной клуб
Владелец отмечает, что в его заведении включают ту музыку, которую не слушает большинство.
4 декабря 2023, 12:31
«ГагаринМолл» вместо «Летура». В омский торговый центр планируют вдохнуть новую жизнь
В здании должен появиться ночной клуб и огромный фудкорт.
10 ноября 2023, 07:08
Возрождение. В Омске на месте «Атлантиды» откроют новый ночной клуб
8 сентября 2023, 03:09

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