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Незаконное пересечение границы

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Хотели в Европу. Омский суд отправил за решетку семь незаконных мигрантов из Индии
Сначала иностранцы хотели попасть в Россию, но после получения отказа решили отправиться в страны ЕС.
19 января, 09:46
Ноябрь 2023
Хотели в Европу. В Омской области поймали иностранцев, незаконно пересекших границу
Уголовное дело в отношении четырех мужчин рассмотрел Исилькульский городской суд.
8 ноября 2023, 11:23
Октябрь 2023
Омские пограничники задержали компанию нелегалов, пытавшихся пересечь границу
Иностранцев отправили под стражу на два месяца до выяснения всех обстоятельств.
2 октября 2023, 07:33

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