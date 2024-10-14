gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Названия

Выбрать дату
2024
В Омске появится сад имени генералиссимуса Суворова
14 октября, 10:38
Бренд все тот же. «Леруа Мерлен» сменил название юрлица
Юридическое наименование ООО «Леруа Мерлен Восток» сменилось на ООО «Ле Монлид».
6 марта, 11:43
2023
Падающая штукатурка, новая жизнь «Летура» и омские детдома. Омск сегодня
10 ноября 2023, 14:50
Не Приветное, а Приветная. В Омской области нашли 37 именований с ошибками
Под пристальное внимание управления Росреестра попали интерактивные карты и дорожные указатели с названиями населенных пунктов.
22 марта 2023, 06:41

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика