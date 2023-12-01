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Наиль Якупов

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Декабрь 2023
Омский «Авангард» отыгрался в матче с «Нефтехимиком» и забрал победу по буллитам
К началу третьего периода «ястребы» проигрывали со счетом 1:3. Но сумели вернуться в игру.
1 декабря 2023, 16:50
Апрель 2023
И стар, и млад. Тысячи омичей закрыли сезон вместе с «Авангардом»
Выразить свою поддержку и благодарность любимой команде пришло около 9 тысяч человек.
12 апреля 2023, 23:43
Февраль 2023
Омский «Авангард» закончил регулярный Чемпионат КХЛ проигрышем «АК Барсу»
Исход встречи решился в овертайме после буллита в исполнении Александра Радулова.
26 февраля 2023, 17:33

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