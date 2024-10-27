Наблюдения

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2024
Бобровая Луна. В ночь на 16 ноября омичи смогут наблюдать «именное» суперлуние
27 октября, 04:20
«Звездный дождь»: В Омске небо озарится сотнями метеоров
В ночь с 9 на 10 октября жители Омска смогут наблюдать пик метеорного потока Дракониды — небесное шоу, которое обещает до 15 метеоров в час.
8 октября, 08:55
Омичам рассказали, когда над областью пролетит самая яркая комета
30 сентября, 05:15
Невооруженным глазом. Омичи смогут увидеть «молодую» и очень яркую комету
22 сентября, 12:22
Не было 26 тысяч лет. Омичи могут увидеть самую яркую за четверть века комету
14 сентября, 06:45
Гостиница в огне. В социальных сетях появились кадры крупного пожара в Омской области
Сообщение с кадрами пожара опубликовали в одном из популярных среди местных жителей интернет-сообществ.
26 июля, 02:38
В небе над Омском засняли НЛО
Астроном рассказал, что это может быть.
15 июля, 09:16
2023
В Омской области стартовал сезон серебристых облаков
Природное явление можно увидеть только в период летних сумерек
10 июня 2023, 09:12
Астрономы пригласили омичей еще раз понаблюдать за редкой зеленой кометой
Зеленая комета С/2022 Е3 ZTF снова станет видима при прохождении рядом с Марсом и Альдебараном. Омские астрономы планируют выезд и приглашают присоединиться.
8 февраля 2023, 08:03

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