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Мощный ливень в Омске
Вечером 28 июля на Омск обрушился сильный ливень. Дороги затопило, горожане сообщают о перебоях в работе светофоров и отсутствии электричества в домах. В этом сюжете - все новости об этой погодной аномалии.
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Сегодня
Как Омск оправлялся от мощнейшего ливня: восстановление города, залитого водой
Сегодня, 20:53
В Омске во время дикой грозы зафиксировали выбросы формальдегида
Выбросы зафиксировали на стационарных постах Обь-Иртышского УГМС.
Сегодня, 18:59
Да будет свет! На восстановление электричества в омских Нефтяниках ушли почти сутки
Свет отключили из-за аварий на трех подстанциях, которые спровоцировали сильнейшие ливни.
Сегодня, 17:31
В Омске оказался побит рекорд по количеству осадков 13-летней давности
В последний раз в регионе выпадало 80 мм осадков 2 и 3 августа 2009 года.
Сегодня, 13:36
Это не конец! Синоптики предупредили омичей о новой волне дождей с грозами
С предупреждением выступили городские службы, синоптики и спасатели.
Сегодня, 12:44
Прокуратура начала проверку из-за потопа в омском аэропорту
Накануне из-за сильного ливня здание омского аэропорта начало заливать.
Сегодня, 12:24
Разрушенную дорожку на «Зеленом острове» в Омске пообещали восстановить
Накануне ливень размыл грунт, из-за чего пешеходная дорожка разрушилась.
Сегодня, 11:41
В омских Нефтяниках во время ливня затопило электрические подстанции
Сегодня, 11:08
В нескольких районах Омска до сих пор не включили электричество
Во время вчерашнего ливня жители домов в Нефтяниках остались без света. Электричество не включили до сих пор.
Сегодня, 10:40
В Омске из-за сильного ливня установились высокие цены на такси
Сегодня, 09:12
Готовим лодки. Дождливая погода пока не планирует уходить из Омска
По данным сайта «Гисметео», дождь будет идти весь сегодняшний день.
Сегодня, 08:33
Как Омск ушел под воду: последствия разгула стихии
Сегодня, 01:10
Вчера
Мало ливня. На Омск надвигается погодный «апокалипсис»
Синоптики сделали неутешительный прогноз: непогода сохранится и ночью.
Вчера, 23:59
Отремонтированный «Зеленый остров» в Омске пострадал от мощного ливня
Благоустроенный в прошлом году парк не выдержал наплыва стихии — дорожки повело прямо с ливневками.
Вчера, 23:23
В Омске во время сильнейшего дождя отключили электричество
Городские службы рассказали, когда в домах снова появится освещение.
Вчера, 19:03
В Омске во время ливня взлетели цены на такси
Вчера, 18:05
В Омске во время мощного ливня образовались 9-балльные пробки
Вчера, 17:51
На фоне дикого ливня в Омске городские службы перевели в особый режим
О работе городских служб рассказал мэр Омска Шелест.
Вчера, 17:30
В Омске ливень поставил под удар работу аэропорта
В здании аэропорта сорвало плитку, и одно из помещений стало заливать водой.
Вчера, 17:16
Нескончаемый поток воды. В Омске ливень затопил дороги и вывел из строя светофоры
Вчера, 16:55