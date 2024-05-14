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Мобильный пункт

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Июнь 2023
«На улице не останутся». Омичей из сгоревшего дома оставят на ночь в школе
27 июня 2023, 10:47
Май 2023
Мобильный пункт приема на военную службу по контракту снова открылся в Омске
Министерство обороны России объявило о новом запуске мобильного пункта приема на военную службу по контракту на текущей неделе в Омске.
22 мая 2023, 05:13
В Омске на выходных будет работать мобильный пункт приема на военную службу
Стали известны адреса и график работы мобильного пункта.
13 мая 2023, 03:14

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