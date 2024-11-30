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Министр строительства

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2024
В Омской области назначили заместителей трех министров
Виталий Хоценко произвел ряд новых кадровых назначений в министерства финансов, строительства и спорта.
30 ноября, 05:16
Застройщики обсудили новые тренды и условия ИЖС на круглом столе со Сбером
Аналитики Сибирского Сбера организовали круглый стол с участием застройщиков, аккредитованных для подряда на возведение частных домов.
8 августа, 11:21
2023
В Омске строят жилой квартал, часть квартир в котором передадут под льготное жилье
Сдача первых домов запланирована на 2023 год.
13 февраля 2023, 04:28
В Омской области назначили нового министра строительства
Ранее Александр Рашко возглавлял «Государственную экспертизу Омской области»
6 февраля 2023, 05:21

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