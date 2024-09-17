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Министр энергетики

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2024
Снова не Омск. Еще в пяти районах региона включат отопление
17 сентября, 06:35
Следком возбудил уголовное дело из-за пожара, уничтожившего 5 частных домов в Омске
21 июля, 03:45
Новые лица. В министерствах Омской области произошел ряд важных назначений
25 марта, 09:45
2023
Возвращение в ледяной ад. На омской ТЭЦ-5 снова сломались котлы
21 декабря 2023, 03:28
Омский экс-министр обратил внимание на грязь из-за стройки инфекционной больницы
24 июля 2023, 07:20
Да будет свет! На севере Омской области восстановили электроснабжение после аварии
Подключение районов к электричеству затянулось на несколько часов.
12 июля 2023, 10:27
В Омской области назначили нового заместителя министра энергетики и ЖКХ
Святослав Комерзан около 3 лет занимал должность начальника управления жилищной политики Минэнерго и ЖКК Омской области.
8 февраля 2023, 11:20
2022
Новым министром энергетики и ЖКК Омской области стал глава «Тепловой компании» Шнипко
Он сменил на посту министра Антона Гаака, вчера отправленного в отставку после истории с обрушением дома.
23 августа 2022, 10:10

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