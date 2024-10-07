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Михаил Веселев

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2024
Сроком на год. В Омске переназначили на пост заместителя министра Андрея Игнатчика
Полномочия Игнатчика будут действовать год. До этого он уже занимал кресло чиновника.
7 октября, 06:27
Будут выборы. Глава одного из райцентров Омской области покинула свой пост
Глава Оконешниково, отработав менее половины срока после назначения на должность, ушла в отставку по собственному желанию.
25 июля, 06:05
Уже есть замена. Глава омского депстроя Веселев заявил об отставке
19 июля, 02:34
Разгрузит центр. В Омске 4 млн выделят на разработку проекта развязки у метромоста
25 января, 11:32
«Ждем неделю-две». С подрядчиком школы в Серебряном берегу пока не расторгли контракт
25 января, 10:09
2023
В омском депобре рассказали, где будут учиться ученики из закрытых на капремонт школ
19 мая 2023, 11:07
В Омске на должность главы департамента строительства назначили Михаила Веселева
17 февраля 2023, 02:27

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