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Метрополитен

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Привлекут инвесторов: в Омске выставят на торги часть недостроенного метро
14 декабря, 11:16
Вплавь по туннелям. Стала известна причина усиления охраны омского метрополитена
Недостроенный объект привлекает слишком много внимания.
10 марта, 11:55
Проект «Метро-2»: засекреченная ветка московской подземки или вымысел
8 февраля, 16:54
2023
В Омске зарезервировали землю под строительство первой линии метро
6 декабря 2023, 07:53
Три варианта. В Омске заплатят 121 млн за проект интеграции недостроенного метро
13 октября 2023, 07:49
Есть пострадавшие. В московском метро столкнулись два поезда
11 октября 2023, 08:21
Как «День снега» в Африке, только лучше. Омичи смогут отмечать день строителя метро
По указу президента строители метрополитена будут справлять профессиональный праздник 2 октября.
24 января 2023, 13:46

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