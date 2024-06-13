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Менеджер

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Июнь
Брала займы на клиентов. В Омске осудили менеджера микрозаймов за кражу 1 млн рублей
Менеджер микрокредитной организации подделывала договоры займа и другие документы от имени клиентов, которые ранее брали займы в этой компании. Таким образом, сотрудница украла свыше 1 млн рублей.
13 июня, 08:11
Май
На треть больше. Количество омичей, получающих зарплату в ПСБ, увеличилось
Первая треть 2024 года продемонстрировала увеличение числа омичей, получающих зарплату на карту ПСБ — в сравнении с прошлым годом рост составил 33%.
17 мая, 06:33
Июль 2023
Примеси в воздухе, вакансия ниндзя и скульптура Бухгольца. Омск сегодня
28 июля 2023, 14:18
Депутаты, чиновники и менеджеры. Чьи зарплаты омичи считают неоправданно высокими
Сервис по поиску работы SuperJob составил рейтинг самых переоцененных сфер деятельности по мнению омичей.
25 июля 2023, 14:01

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