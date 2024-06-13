Брала займы на клиентов. В Омске осудили менеджера микрозаймов за кражу 1 млн рублей

Менеджер микрокредитной организации подделывала договоры займа и другие документы от имени клиентов, которые ранее брали займы в этой компании. Таким образом, сотрудница украла свыше 1 млн рублей.