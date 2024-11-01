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Махинации

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2024
Нажился на земле. У омича через суд хотят забрать участок в элитной Чукреевке
Мужчина выкупил участки у муниципалитета за льготные 189 тысяч, а продал три из них за 4,2 млн рублей.
1 ноября, 08:57
300 тысяч. В Омске заместитель директора «Почты России» получила срок за взятку
4 сентября, 05:13
Присвоены 1,4 млн рублей. Экс-главбух двух детсадов Омска предстанет перед судом
Обвиняемая, пользуясь своими полномочиями, регулярно перечисляла на свой счет деньги учреждения.
25 апреля, 10:38
2023
Силовики пришли с обыском к бенефициару омской мусорной реформы Степану Пыталеву
24 августа 2023, 10:13

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