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Лыжи

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2024
Москва, Питер, Сочи: сколько стоит поездка из Омска на новогодние каникулы
12 декабря, 03:30
2023
Новогодний экстрим. Где в Омской области уже начали работу лыжные трассы
22 декабря 2023, 10:02
Опасный спорт. Омич прокатился на лыжах по апрельскому льду Иртыша
Спортсмен ехал в нескольких метрах от полыньи.
5 апреля 2023, 05:41
В Омской области весной пройдет лыжный «Марш-бросок»
Патриотическая акция пройдет к 78-й годовщине Победы в ВОВ и 81-летию формирования 30-й отдельной лыжной стрелковой бригады.
17 февраля 2023, 09:58
2022
Омский депархитектуры отстоял в суде лыжную базу на Березовой
22 декабря 2022, 11:12

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