Литература

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Октябрь
Учительницу уволили за видео про «мелких ублюдков»: омские эксперты высказали мнение
22 октября, 03:52
Омский губернатор Виталий Хоценко в Казахстане почтил память Абая и Пушкина
В Петропавловске состоялась церемония возложения цветов к памятнику Абаю Кунанбаеву и Александру Пушкину.
21 октября, 10:59
Изменения в ЕГЭ и сложное поступление: эксперты рассказали, что ждет абитуриентов
В связи с новыми требованиями к ЕГЭ родителям и детям предстоит серьезно задуматься о подготовке к поступлению в вузы. Объясняем, что именно изменится.
21 октября, 08:55
Омичам рассказали, когда начинаются выпускные экзамены в школах
Все экзамены разделят на три этапа, это досрочный, основной и дополнительный.
21 октября, 06:33
Стали известны даты проведения ОГЭ в 2025 году
19 октября, 06:35
Стало известно, как устроена система психологической помощи в школах Омской области
19 октября, 06:09
Сентябрь
В дни кыргызской культуры Шелест анонсировал появление новой улицы в Омске
17 сентября, 09:39
Стало известно, сколько и каких учителей массово не хватает в Омске
9 сентября, 06:22
Август
Омские школы приняли на работу больше 400 новых педагогов
28 августа, 10:41
Июль
Омские библиотеки при поддержке ОНПЗ прививают детям любовь к чтению
Омский НПЗ поддержал проект «Арт-лаборатория», созданный городскими библиотеками. Его задача — привить юным омичам любовь к чтению.
29 июля, 01:50
Возник дефицит. В омских школах и детсадах не хватает больше тысячи учителей
18 июля, 10:44
Июнь
Им обещают стипендии. Пятнадцать омских выпускников уже сдали ЕГЭ на 100 баллов
6 июня, 02:54
С 6 по 26 июня. Омским школьникам рассказали, когда и где можно узнать результаты ЕГЭ
5 июня, 03:34

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