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Либор Шулак

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Ноябрь 2023
Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше установил новый рекорд КХЛ
В одной игре форвард «ястребов» смог не только дважды забить в меньшинстве, но и оформил хет-трик.
9 ноября 2023, 20:52
Октябрь 2023
Омский «Авангард» уверенно разобрался с лидером КХЛ — ярославским «Локомотивом»
Встреча на G-Drive Арены завершилась победой «ястребов» со счетом 4:1.
15 октября 2023, 12:23
Омский «Авангард» завершил выездную серию поражением от «Ак Барса» в овертайме
Встреча закончилась со счетом 5:4 в пользу хоккеистов из Казани.
5 октября 2023, 18:57
Сентябрь 2023
Омский «Авангард» в овертайме с трудом вырвал победу у «Адмирала»
14 сентября 2023, 15:49
Хабаровский «Амур» разгромил омский «Авангард» на льду G-Drive Арены
Встреча в Омске завершилась со счетом 5:1 не в пользу «ястребов». Это первое поражение омичей в новом сезоне.
11 сентября 2023, 16:05
Омский «Авангард» драматично одолел «Автомобилист» в овертайме
«Ястребы» одерживают вторую подряд победу на старте регулярного Чемпионата КХЛ.
7 сентября 2023, 16:07
Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов: «Шулак по характеру как русский»
Хоккеист признался, что получает одно удовольствие от игры с новичком команды.
1 сентября 2023, 11:16
Август 2023
Спецпроект
Песни, танцы, «Авангард». Омичам презентовали команду нового сезона
Почти 25 тысяч человек вечером воскресенья пришли на Соборную площадь, чтобы поддержать «ястребов» перед стартом очередного похода за Кубком Гагарина.
Омский «Авангард» не без труда одолел «Салават Юлаев» на Кубке Блинова
24 августа 2023, 15:49
Омский «Авангард» драматично уступил «Барысу» на Кубке Блинова
23 августа 2023, 15:52
Омский «Авангард» мужественно одолел «Нефтехимик» на Кубке Блинова
21 августа 2023, 16:02
Омский «Авангард» по буллитам уступил сборной России на турнире в Сочи
Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу ребят из «красной машины».
7 августа 2023, 20:09
Главный тренер омского «Авангарда» Кравец: «Самая проблемная линия у нас — нападение»
4 августа 2023, 22:34
Омский «Авангард» уступил первый матч на турнире в Сочи
4 августа 2023, 18:59
Июль 2023
Повышение призывного возраста, жуткие вырубки в Омске, выступление Пелагеи
30 июля 2023, 09:50
Главный тренер омского «Авангарда» оценил первую игру: «Главное, что победили»
27 июля 2023, 18:41
Новичок омского «Авангарда» Либор Шулак рассказал, как добирается до G-Drive Арены
24 июля 2023, 12:06
Капитан «Авангарда»: Шарипзянов: «Гадости про Омск пишут те, кто тут не живет»
24 июля 2023, 11:11

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