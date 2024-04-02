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Льгота

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Будьте внимательны. Эксперт нашел неприятный подвох в сельской ипотеке
Эксперт Анатолий Коршунов предупредил, что, оформляя сельскую ипотеку, нужно учитывать ряд важных факторов.
20 марта, 13:52
2023
Частные перевозчики заявили об убытках из-за пассажиров-льготников в Омске
13 сентября 2023, 11:45
И вдов тоже. Омских контрактников планируют освободить от уплаты транспортного налога
21 августа 2023, 07:13
Омичам рассказали, кто имеет право на льготы при догазификации
На программу выделили 78 млн рублей.
3 июля 2023, 13:36
В Омске семьям мобилизованных разрешат бесплатно посещать занятия в спортивных школах
13 марта 2023, 13:50
Для омских ветеранов в честь 9 Мая на 10 дней сделают бесплатный проезд
Льготой смогут воспользоваться и сопровождающие лица.
2 марта 2023, 03:24
Путин предложил ввести льготную аренду на жилье для работников предприятий ОПК
Заявление прозвучало во время обращения Федеральному Собранию.
21 февраля 2023, 09:52

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