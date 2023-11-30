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Лариса Стрелец

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Ноябрь 2023
«Алкогольная Сибирская Группа» «переехала» с Кипра в Объединенные Арабские Эмираты
У компании поменялся собственник
30 ноября 2023, 05:34
Январь 2023
В Омске стало одной богатой женщиной больше. Новая владелица «Алкогольной Сибгруппы»
Стало известно о переходе крупного алкогольного бизнеса Андрея Стрельца к новому владельцу. Теперь компания принадлежит Ларисе Стрелец.
2 января 2023, 06:31

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