Лариса Стрелец

В Омске стало одной богатой женщиной больше. Новая владелица «Алкогольной Сибгруппы»

Стало известно о переходе крупного алкогольного бизнеса Андрея Стрельца к новому владельцу. Теперь компания принадлежит Ларисе Стрелец.