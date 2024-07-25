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Курорты

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Без лишних трат. Стало известно, на каких российских курортах отдыхать дешевле всего
Аналитики составили рейтинг курортов, на которых россияне могут бюджетно отдохнуть, в лидерах оказались Туапсе, Краснодар и Лазаревское.
25 июля, 10:05
Сэкономить не удастся. Эксперты назвали самый дорогой курорт в России
25 июля, 08:43
2023
Готовим купальники. Из Омска хотят запустить рейс в Занзибар
Росавиация пока не дала одобрения на организацию международного маршрута.
19 мая 2023, 05:28
Влетит в копеечку. Омские санатории признаны самыми дорогими в Сибири для отдыха
Доступнее всего оказались курорты Красноярского края.
10 мая 2023, 08:30
Болеет годовалый ребенок. Туристы завезли в Сибирь опасную лихорадку
В Сибири 5 человек вернулись домой из Таиланда с лихорадкой Денге. Среди них годовалый ребенок.
13 марта 2023, 09:03

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