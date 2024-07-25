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Без лишних трат. Стало известно, на каких российских курортах отдыхать дешевле всего
Аналитики составили рейтинг курортов, на которых россияне могут бюджетно отдохнуть, в лидерах оказались Туапсе, Краснодар и Лазаревское.
25 июля, 10:05
Сэкономить не удастся. Эксперты назвали самый дорогой курорт в России
25 июля, 08:43
Клон-мошенник. Отдых в Абхазии обернулся заявлением в полицию для жительницы Тары
11 февраля, 13:14
2023
Курортный сбор: сколько будут доплачивать россияне за перемещение по стране
16 августа 2023, 09:32
На горнолыжном курорте в Сибири 24 человека застряли на подвесной канатной дороге
Отдыхающих в Шерегеше пришлось снимать спасателям.
20 марта 2023, 10:38

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