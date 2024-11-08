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Комсомольский мост

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2024
В Омске ищут фирму, которая за 2,6 млн украсит город новогодними флагами и панно
8 ноября, 03:25
Планы на будущее. В депстрое назвали омские мосты, которые ждет ремонт
23 июля, 07:49
Результат положительный: проект капремонта моста в центре Омска прошел экспертизу
По предварительным данным, Комсомольский мост будут ремонтировать с октября 2025-го по октябрь 2026 года.
16 июля, 04:03
Российский триколор и герб: омичам показали, как украсят Омск ко Дню города
10 июля, 08:21
Возвращение «черного неба», закрытие моста и нарушения на ЕГЭ. Омск сегодня
9 июля, 14:10
Один из мостов в центре Омска закроют на год
9 июля, 07:13
Уже завтра. В Омске изменят схему движения двух популярных автобусов
18 мая, 06:15
Глобальные работы. В Омске Комсомольский мост во время ремонта перекроют на 5 месяцев
25 января, 08:18
2023
Пробки продолжатся. В Омске собираются капитально отремонтировать еще два моста
30 ноября 2023, 05:28
В Омске за 57,5 млн разработают документацию для капитального ремонта двух мостов
Подрядчики должны завершить работы до 20 декабря 2023 года.
16 марта 2023, 03:48
2022
Омичей ждет капитальный ремонт сразу трех мостов
Планируется, что в порядок приведут Комсомольский, Ленинградский и мост 60-летия ВЛКСМ.
11 ноября 2022, 07:21

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