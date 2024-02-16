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Ищут учителей с «горящими глазами». В Омске не хватает почти 700 педагогов
16 февраля, 04:58
2022
Частичная мобилизация. В Омске отправили в часть мужчину с раком кожи
Госпиталь отказался подтвердить категорию. В Омске произошел вопиющий случай мобилизации ракового больного.
10 ноября 2022, 11:37
Почти миллион в год. Выяснилось, кому в Омске готовы платить самую высокую зарплату
Портал SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии в Омске по итогам сентября.
12 октября 2022, 06:48

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