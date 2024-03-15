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Иван Игумнов

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Март
Ставка на первую игру: тренер «Авангарда» — о готовности к серии с «Локомотивом»
В сезоне-2023/2024 команды встречались два раза. В октябре «ястребы» на домашнем льду победили 4:1, а в январе уступили в гостях с таким же счетом.
15 марта, 08:30
Февраль
Проиграли на выезде. Омский «Авангард» пропустил семь шайб от «Салавата»
Омичи сумели забросить только дважды. Отличились Николай Прохоркин и Иван Игумнов.
13 февраля, 16:19
Выходим только на победу: игроки «Авангарда» — о настрое перед матчем со «Спартаком»
У команды на подготовку к игре был один день.
8 февраля, 08:12
Уступили за секунду. «Авангард» проиграл на выезде магнитогорскому «Металлургу»
Исход матча определился в дополнительное время.
2 февраля, 16:33
Декабрь 2023
Омский «Авангард» на родном льду хладнокровно уничтожил ХК «Сочи»
21 декабря 2023, 16:05
Омский «Авангард» хладнокровно и уверенно разгромил «Барыс» из Астаны
Встреча на льду G-Drive Арены завершилась со счетом 5:1 в пользу «ястребов».
5 декабря 2023, 16:29
Октябрь 2023
Омский «Авангард» уверенно обыграл лидера Восточной конференции — «Металлург»
Встреча на льду G-Drive арены закончилась со счетом 4:1 в пользу «ястребов».
11 октября 2023, 16:28
Сентябрь 2023
Хабаровский «Амур» разгромил омский «Авангард» на льду G-Drive Арены
Встреча в Омске завершилась со счетом 5:1 не в пользу «ястребов». Это первое поражение омичей в новом сезоне.
11 сентября 2023, 16:05
Омский «Авангард» драматично одолел «Автомобилист» в овертайме
«Ястребы» одерживают вторую подряд победу на старте регулярного Чемпионата КХЛ.
7 сентября 2023, 16:07
Омский «Авангард» стартовал в Чемпионате КХЛ с победы в сибирском дерби
2 сентября 2023, 13:10
Август 2023
Омский «Авангард» не без труда одолел «Салават Юлаев» на Кубке Блинова
24 августа 2023, 15:49
Омский «Авангард» начал Кубок Блинова с разгромного поражения
20 августа 2023, 13:28

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