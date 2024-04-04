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Икеа омск

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2024
Стало известно, какой магазин появится в омской «Меге» вместо закрытой IKEA
4 апреля, 09:34
2023
Пока без акул. В Омске строительный гипермаркет начал продавать товары из IKEA.
В каталогах уже есть комоды, гардеробные, вешалки для одежды, кухонные принадлежности.
27 января 2023, 05:46
2022
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Онлайн-продажа более не доступна как для простых граждан, так и для корпоративных клиентов в России.
16 августа 2022, 05:31
Есть ли замена ИКЕА. Кто придет на смену популярному магазину мебели в Омске
Где купить товары ИКЕА или похожие после закрытия шведского магазина и во время онлайн-продаж.
5 июля 2022, 04:10
«IKEA» назвала даты распродаж в закрытых магазинах
Правда, пока купить товары шведского бренда смогут только сотрудники российских магазинов.
22 июня 2022, 12:08

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