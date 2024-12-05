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Икеа

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2024
Омская «Мега» превратилась в логистический хаб: что открылось на месте «Икеи»
5 декабря, 07:30
Откроют в октябре. На месте «Икеи» в Омске появится склад «Мегамаркета»
2 октября, 10:40
Стало известно, какой магазин появится в омской «Меге» вместо закрытой IKEA
4 апреля, 09:34
Как у шведов. В Омске планируют открыть магазин формата ИКЕА
Генеральный директор Hoff Александр Зайонц рассказал журналистам, что в этом году в нескольких городах появится Hoff нового формата.
26 января, 02:29
2023
На месте IKEA в Омске снова продают мебель. Кто зашел на площадку
Карта торговых объектов ТЦ «Мега» обновилась.
12 марта 2023, 04:08
Омичи рискуют попрощаться с «Мегой». Шведы начали распродавать недвижимость в России
17 февраля 2023, 10:20
Пока без акул. В Омске строительный гипермаркет начал продавать товары из IKEA.
В каталогах уже есть комоды, гардеробные, вешалки для одежды, кухонные принадлежности.
27 января 2023, 05:46
2022
С омской «Меги» демонтировали вывески IKEA
Внешний вид ТЦ изменился.
22 октября 2022, 08:28
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Онлайн-продажа более не доступна как для простых граждан, так и для корпоративных клиентов в России.
16 августа 2022, 05:31
Омская IKEA оставила после себя уголовное дело с инженером-миллионером
Бывший сотрудник будет отвечать перед законом за коммерческий подкуп.
22 июля 2022, 03:02
Придется ждать. IKEA начала ставить покупателей в онлайн-очередь
Человек попадает в нее автоматически при попытке зайти на сайт. Сколько времени займет ожидание, точно не сообщается — от нескольких минут до нескольких часов.
12 июля 2022, 14:46
Есть ли замена ИКЕА. Кто придет на смену популярному магазину мебели в Омске
Где купить товары ИКЕА или похожие после закрытия шведского магазина и во время онлайн-продаж.
5 июля 2022, 04:10
Омичи не смогли купить товары на распродаже в IKEA
5 июля 2022, 04:09
Уже скоро. Названа дата начала открытой распродажи в IKEA
4 июля 2022, 01:37
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
27 июня 2022, 06:56
«IKEA» назвала даты распродаж в закрытых магазинах
Правда, пока купить товары шведского бренда смогут только сотрудники российских магазинов.
22 июня 2022, 12:08

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