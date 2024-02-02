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Игорь Гераськин

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Февраль
Уступили за секунду. «Авангард» проиграл на выезде магнитогорскому «Металлургу»
Исход матча определился в дополнительное время.
2 февраля, 16:33
Декабрь 2023
Не тот результат. «Авангард» расстался с нападающим Гераськиным
В нынешнем сезоне 25-летний хоккеист сыграл за «ястребов» 42 матча и набрал 15 очков по системе «гол + пас».
28 декабря 2023, 06:15
200 тысяч рублей. Омские болельщики приобрели новогодние свитера хоккеистов
Хоккейный клуб «Авангард» проводит предновогодний аукцион. Лоты — свитера омских «ястребов» из специальной новогодней серии.
24 декабря 2023, 10:28
Омский «Авангард» на домашнем льду всухую проиграл казанскому «Ак Барсу»
Встреча на льду G-Drive Арены закончилась со счетом 0:4 в пользу гостей.
19 декабря 2023, 15:53
Омский «Авангард» хладнокровно и уверенно разгромил «Барыс» из Астаны
Встреча на льду G-Drive Арены завершилась со счетом 5:1 в пользу «ястребов».
5 декабря 2023, 16:29
Омский «Авангард» отыгрался в матче с «Нефтехимиком» и забрал победу по буллитам
К началу третьего периода «ястребы» проигрывали со счетом 1:3. Но сумели вернуться в игру.
1 декабря 2023, 16:50
Ноябрь 2023
Десятиматчевая победная серия омского «Авангарда». Итоги
25 ноября 2023, 03:03
Омский «Авангард» уверенно обыграл питерский «СКА» благодаря хет-трику Шарипзянова
Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «ястребов».
2 ноября 2023, 19:12
Октябрь 2023
Омский «Авангард» прервал серию поражений, одолев «Куньлунь» в овертайме
Встреча на арене в подмосковных Мытищах закончилась со счетом 4:3 в пользу омичей.
1 октября 2023, 16:12
Сентябрь 2023
Хабаровский «Амур» разгромил омский «Авангард» на льду G-Drive Арены
Встреча в Омске завершилась со счетом 5:1 не в пользу «ястребов». Это первое поражение омичей в новом сезоне.
11 сентября 2023, 16:05
Омский «Авангард» драматично одолел «Автомобилист» в овертайме
«Ястребы» одерживают вторую подряд победу на старте регулярного Чемпионата КХЛ.
7 сентября 2023, 16:07
Совращение подростка, пожар в Нефтяниках, победа «Авангарда». Воскресеный Омск
3 сентября 2023, 14:00
Украинский агент в Омске, массовые увольнения в ОмГУ, первая победа «Авангарда» в КХЛ
3 сентября 2023, 09:51
Главный тренер омского «Авангарда» Кравец: «Забили трудовые голы с „мясом“»
Наставник «ястребов» прокомментировал победу в сибирском дерби на старте регулярного чемпионата.
2 сентября 2023, 18:22
Нападающий омского «Авангарда» Игорь Гераськин: «Вышел, сыграл и не потерялся»
Хоккеист, забивший решающий гол в сибирском дерби, прокомментировал свой дебют в первом звене.
2 сентября 2023, 17:39
Июль 2023
Нападающий «Авангарда» Мартынов рассказал об эмоциях тренера после первой победы
Оформить выигрыш в товарищеском матче «ястребы» смогли лишь по буллитам, хотя по ходу встречи вели 4:1.
27 июля 2023, 19:30

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