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Хулиганы

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2024
В Омске пенсионер выстрелил в подростка из-за игнорирования замечаний
Сейчас 16-летний омич находится в больнице, возбуждено уголовное дело.
2 ноября, 14:48
Полицейские задержали омича, который курил в автобусе и ругался матом на пассажиров
8 октября, 13:28
Дебошира, который бросил в официантку водонагреватель с кипятком, отправили в тюрьму
Ленинский районный суд наказал мужчину, который разгромил пиццерию и травмировал официантку после пьяной посиделки с другом.
9 апреля, 11:18
2023
Бросили в официантку водонагреватель. Пьяные омские дебоширы попали под суд
Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства в заведении общественного питания.
30 ноября 2023, 12:51
В Омске неизвестные продолжают терроризировать жителей стрельбой по окнам
1 сентября 2023, 19:43
2022
Одного раза не хватило. В Омске хулиганы разбили стекло в теплой остановке
Рабочие заменили разбитое стекло, но в тот же день его разбили вновь.
23 декабря 2022, 03:35

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