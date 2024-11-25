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Грузовик

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2024
Фурам разрешили ездить по омскому Ленинградскому мосту
Сегодня на подходах к мосту демонтировали запрещающие дорожные знаки.
25 ноября, 12:10
ДТП с участием грузовика стало причиной гибели двух жителей Омской области
15 сентября, 06:13
Популярная девушка-мотоблогер из Омской области погибла в Турции
23 июля, 04:41
В ДТП с большегрузом на трассе Тюмень-Омск погибли 3 человека
Большегруз, выехавший на «встречку», стал причиной гибели трех человек, в том числе и ребенка.
16 июня, 03:00
Продавило лобовое. В Омске столкнулись пассажирский автобус и грузовик
3 июня, 05:01
Водитель погиб, машина всмятку. Грузовик разнес легковушку на трассе в Омской области
28 мая, 08:34
Коммунальный робот и приложение для беременности: какие проекты разрабатывают омичи
9 апреля, 06:21
2023
Не рассчитал габариты. В центре Омска под метромостом застряла фура
25 декабря 2023, 12:50
Один погиб, двое в больнице. На омской «трассе смерти» иномарка врезалась в две фуры
ДТП произошло на 567 километре автодороги Тюмень-Омск.
20 декабря 2023, 06:52
На Ленинградском мосту в Омске вводят ограничение на движение транспорта по весу
Это необходимо, чтобы снизить вибрацию на время строительных работ.
31 мая 2023, 07:13
На трех трассах Омской области ввели запрет на движение большегрузов
Ограничение будет действовать в течение месяца.
20 апреля 2023, 08:26
На окраине Омска КамАЗ с углем провалился в яму
Инцидент с грузовым автомобилем произошел на улице 1-й Красной звезды.
21 февраля 2023, 13:09
Большегруз снес 4 автомобиля. На трассе в Омской области произошло страшное ДТП
ДТП с пострадавшими и последующим летальным исходом произошло на трассе Челябинск — Новосибирск.
16 января 2023, 08:26
2022
Человек погиб на месте. В Омской области столкнулись и загорелись два грузовика
На месте происшествия скончался водитель одного из грузовиков.
22 декабря 2022, 04:06
Стало известно о первых погибших во время ЧП на Крымском мосту
Погибли как минимум три человека, а также водитель грузовика.
8 октября 2022, 12:11
В центре Омска грузовик врезался в фонарный столб
Перед этим водитель столкнулся с легковушкой.
7 сентября 2022, 01:35
Под Омском поймали пьяного водителя грузовика
Странная траектория движения грузовика заставила правоохранителей остановить транспорт и проверить водителя. О результатах сообщили в омской Госавтоинспекции.
6 марта 2022, 03:14

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