gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Группа 5УТРА

Выбрать дату
Июль
Земляки в гостях. В Омске на День города бесплатно выступит группа «5УТРА»
17 июля, 07:54
Июнь
Выйдет совсем скоро. Омская группа 5УТРА анонсировала новую летнюю песню
Основатели группы 5УТРА Никита и Анна Беляковы рассказали в своих социальных сетях, что совсем скоро выйдет их новая летняя песня, точная дата пока неизвестна.
20 июня, 12:25
Май
Песня омской группы 5УТРА появилась в новом сезоне сериала «Универ»
Песня омской группы прозвучала в концовке одной из серий, ее отрывок исполнители опубликовали у себя в соцсетях.
20 мая, 14:30

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика