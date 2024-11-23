Готовый бизнес

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2024
В Омске на Любинском проспекте выставили на продажу бар от итальянского бренд-шефа
23 ноября, 12:00
В Омске выставили на продажу торговый комплекс «На Бархатовой» за 260 млн рублей
19 апреля, 04:38
В Омской области выставили на продажу банкетный зал и магазин за 25 млн рублей
5 апреля, 07:13
2023
С клиентами и поставщиками. В Омске за 100 млн продают бизнес по переработке зерна
У предприятия в собственности два земельных участка, необходимая техника и железнодорожный тупик.
18 сентября 2023, 08:06
В центре Омска выставили на продажу памятник архитектуры за 188 млн рублей
В настоящее время в здании располагаются банкетный зал «Vegas», кафе «Govinda», туристическое агентство и салоны красоты.
11 сентября 2023, 10:49
В Омске выставили на продажу цех по производству вегетарианских колбас
21 августа 2023, 08:49
В Омске выставили на продажу ресторан «Рафаэль» на 200 мест за 5,15 млн рублей
18 августа 2023, 13:03
В Омске продают сеть молочных павильонов за 6 млн рублей
16 мая 2023, 08:45
Кафе в омском парке 30-летия ВЛКСМ пытаются продать за 1,9 млн рублей
22 апреля 2023, 08:46

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