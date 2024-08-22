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Госпиталь для ветеранов войн

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Август
Вдвое дороже планируемого. Бывший омский роддом реконструируют в военный госпиталь
22 августа, 04:57
Июнь
Контракт не согласовали. В Омске снова ищут подрядчика для капремонта бывшего роддома
6 июня, 11:14
Май
Из роддома в военный госпиталь. Питерцам заплатят 400 млн за ремонт здания в Омске
20 мая, 10:52
Апрель
Успеть за 1,5 года. В Омске ищут подрядчика для капремонта бывшего роддома №5
28 апреля, 06:06
Февраль
Переедет частично. В Омске на Гагарина хотят оставить поликлинику военного госпиталя
1 февраля, 03:48
Январь
Впереди ремонт и переезд. В Омске одобрили проект капремонта военного госпиталя
30 января, 04:51

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