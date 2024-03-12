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Галина Зурнаджан

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Март
За качество дорог. Экс-глава омского УДХБ Зурнаджан получала больше 200 тысяч в месяц
12 марта, 10:33
Февраль
Экс-директора омского УДХБ Галину Зурнаджан наградят по решению Горсовета
Она получит почетную грамоту.
14 февраля, 07:55
Директор омского УДХБ Галина Зурнаджан ушла в отставку
12 февраля, 06:42
Январь
Возить на свалки далеко. Вопрос со снегоплавильной станцией в Омске встал на паузу
17 января, 09:21
Город завален снегом. Какие проблемы мешают омскому УДХБ убирать улицы
17 января, 09:20
Сентябрь 2023
В Омске за три года на восстановление сломанных контейнеров потратили 35 млн рублей
19 сентября 2023, 11:13
Август 2023
На «Флоре» омичи украли первый куст
4 августа 2023, 05:45
Апрель 2023
Сваливают мусор в поля и леса. Омские предприниматели не платят деньги за вывоз ТКО
Часть предпринимателей в дальнейшем вывозит отходы в поля и леса.
26 апреля 2023, 07:04
Сваливают покрышки в лес. Омские шиномонтажки выбрасывают мусор в Нефтяниках
Вопрос в настоящее время весьма актуальный, учитывая, что в самом разгаре сезон замены зимней резины на летнюю.
15 апреля 2023, 08:53
Омским депутатам пообещали, что мусор после субботника увезут за несколько дней
12 апреля 2023, 05:22
Март 2023
Место для снегоплавильной станции нашли в центре Омска
15 марта 2023, 04:39

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