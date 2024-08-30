gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Формальдегид

Выбрать дату
2024
Перешагнули ПДК в разы. В Омске обнаружили превышение концентраций опасных веществ
30 августа, 11:15
Опять запах тухлых яиц. Жители Ленинского округа Омска дышали опасным газом
7 августа, 08:02
2023
В аномальную жару омичи дышали едким и токсичным формальдегидом
5 июня 2023, 13:59
2022
Дышать опасно. Формальдегид предложил омичам слабость, спазмы, дерматит и отеки
В омском воздухе обнаружили канцерогенный яд. Содержание формальдегида опять превышено.
20 октября 2022, 05:53

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика