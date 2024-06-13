Омский НПЗ помог воспитанникам интернатов попробовать силы в футболе

Манеж «Красной звезды» вновь принимает гостей: на этот раза спорткомплекс стал площадкой для межрегионального детско-юношеского футбольного фестиваля «Кубок дружбы».