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2024
Омский НПЗ помог воспитанникам интернатов попробовать силы в футболе
Манеж «Красной звезды» вновь принимает гостей: на этот раза спорткомплекс стал площадкой для межрегионального детско-юношеского футбольного фестиваля «Кубок дружбы».
13 июня, 10:10
Образ ко Дню Победы. В Омске пожарный Василий на каланче переоделся в военную форму
7 мая, 08:20
2023
Для олдскульных болельщиков. В Омске продают форму игрока «Авангарда» Соколова
27 июля 2023, 07:38
Омский летно-технический колледж закупит форму для курсантов на 3 миллиона рублей
Всего планируется приобрести 235 комплектов.
2 мая 2023, 08:00

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